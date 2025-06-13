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لبنان

رسامني ترأس اجتماعًا لمتابعة أعمال الممر السريع في مطار بيروت

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:09
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا مع وفد من المعنيين بأعمال الممرالسريع (Fast Track)، ضمّ كلا من المدير التنفيذي لشركة MEAS محمد شاتيلا، مروان قبرصلي (عن شركة دار الهندسة)، شربل موسى (مهندس من شركة EMC)، إلى جانب وفد من مجلس الإنماء والإعمار برئاسة المهندس إبراهيم إبراهيم.
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ويأتي ذلك في سياق متابعته سير الأعمال في مطار رفيق الحريري الدولي، وتم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بسير الأشغال، حيث شدّد الوزير على ضرورة تكثيف الاجتماعات التنسيقية والالتزام التام بالمهل الزمنية المحددة لإنجاز المشروع في موعده.
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