رسامني ترأس اجتماعًا لمتابعة أعمال الممر السريع في مطار بيروت

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ويأتي ذلك في سياق متابعته سير الأعمال في ، وتم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بسير الأشغال، حيث شدّد الوزير على ضرورة تكثيف الاجتماعات التنسيقية والالتزام التام بالمهل الزمنية المحددة لإنجاز المشروع في موعده.