ناصرالدين يبحث مع البرنامج الوطني و Embrace تعزيز خدمات الصحة النفسية في لبنان

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استقبل العامة ركان ناصرالدين في مكتبه في الوزارة وفدا من برئاسة الكتور وممثلين عن جمعية Embrace وتناول البحث خط الحياة 1564 وآلية الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ في الصحة النفسية.وعبّر الوزير دعمه لجهود تفعيل الصحة النفسية، ووقّع على رسائل رسمية ستتم مشاركتها مع والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، بهدف تعزيز التنسيق على المستوى الوطني.كما تم التباحث في التحديات الأساسية، لا سيما الوصول إلى الأدوية النفسية وتغطية الاستشفاء، فيما يخص الحالات المشمولة ضمن آلية الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ في الصحة النفسية.