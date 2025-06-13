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لبنان

ناصرالدين يبحث مع البرنامج الوطني و Embrace تعزيز خدمات الصحة النفسية في لبنان

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:29
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استقبل وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين في مكتبه في الوزارة وفدا من البرنامج الوطني للصحة النفسية برئاسة الكتور ربيع شماعي وممثلين عن جمعية Embrace وتناول البحث خط الحياة 1564 وآلية الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ في الصحة النفسية.
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وعبّر الوزير ناصر الدين دعمه لجهود تفعيل الصحة النفسية، ووقّع على رسائل رسمية ستتم مشاركتها مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، بهدف تعزيز التنسيق على المستوى الوطني.

كما تم التباحث في التحديات الأساسية، لا سيما الوصول إلى الأدوية النفسية وتغطية الاستشفاء، فيما يخص الحالات المشمولة ضمن آلية الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ في الصحة النفسية.
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