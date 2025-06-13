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لبنان

تحديد أوقات منع مرور الشّاحنات على أوتوستراد المتن السّريع

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:36
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
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بناء على قرار محافظ جبل لبنان المتعلّق بمنع سير الشاحنات على أوتوستراد المتن السّريع صعودًا باتّجاه بلدات ترشيش، وكفرسلوان، وجوار الحوز، وقرنايل، في قضاء بعبدا. ومجدل ترشيش وعينطورة، في قضاء المتن.

لذلك، سيتمّ منع مرور الشّاحنات على الطرقات المذكورة كالتالي:

من السّاعة 06،30 وحتّى الساعة 09،30، ثم من السّاعة 16،00 ولغاية السّاعة 19،00 من يوم الاثنين إلى الجمعة
من السّاعة 12،00 ظهر يوم السّبت، ولغاية الساعة صفر من فجر يوم الاثنين الذي يليه.
يرجى من سائقي الشّاحنات أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة.
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