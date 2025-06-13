تحديد أوقات منع مرور الشّاحنات على أوتوستراد المتن السّريع

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صـدر عن لقوى الامن الداخلي ـ العامة البلاغ التالي:بناء على قرار محافظ المتعلّق بمنع سير الشاحنات على أوتوستراد المتن السّريع صعودًا باتّجاه بلدات ، وكفرسلوان، وجوار ، وقرنايل، في . ومجدل ترشيش وعينطورة، في .لذلك، سيتمّ منع مرور الشّاحنات على الطرقات المذكورة كالتالي:من السّاعة 06،30 وحتّى الساعة 09،30، ثم من السّاعة 16،00 ولغاية السّاعة 19،00 من يوم الاثنين إلى الجمعةمن السّاعة 12،00 ظهر يوم السّبت، ولغاية الساعة صفر من فجر يوم الاثنين الذي يليه.يرجى من سائقي الشّاحنات أخذ والتقيّد بالأوقات المذكورة.