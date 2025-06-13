نتنياهو يعلن.. هذا ما فعلته إيران بعد اغتيال نصرالله

قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ إنَّ تشهد فوضى بعد الهجوم عليها، فجر الجمعة، مُشيراً إلى أنَّ " تعمل حالياً على رص الصفوف"، وأضاف: "أفترض أن توجه لنا إيران ضربة عبر موجات قاسية، وما نفعله مع إيران يختلف في مستواه عما نفعله مع وفعلناه بحزب الله".

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وفي له، اليوم الجمعة، قال : "أطلعنا مسبقاً على الهجوم وما ستقرره الآن يعود لها ولم يكن أمامنا أي خيار سوى ضرب إيران حتى من دون دعم أميركي. بعد التغييرات في بإسرائيل بات الجميع يدرك أهمية ضرب إيران".

وذكر نتنياهو أنه بعد اغتيال أمين عام " " السابق السيد الشهيد وما أسماه "كسر المحور "، تقدمت طهران نحو تصينع سلاح نووي، وأضاف: "أمرتُ بالقضاء عليه قبل 6 أشهر وحددت تاريخ العملية لتكون في نهاية نيسان، لكن لأسباب مُختلفة لم يتمّ ذلك".



