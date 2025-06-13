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لبنان

نتنياهو يعلن.. هذا ما فعلته إيران بعد اغتيال نصرالله

Lebanon 24
13-06-2025 | 11:27
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قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إنَّ إيران تشهد فوضى بعد الهجوم الإسرائيلي عليها، فجر الجمعة، مُشيراً إلى أنَّ "طهران تعمل حالياً على رص الصفوف"، وأضاف: "أفترض أن توجه لنا إيران ضربة عبر موجات قاسية، وما نفعله مع إيران يختلف في مستواه عما نفعله مع حماس وفعلناه بحزب الله".
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وفي مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، قال نتنياهو: "أطلعنا واشنطن مسبقاً على الهجوم وما ستقرره الآن يعود لها ولم يكن أمامنا أي خيار سوى ضرب إيران حتى من دون دعم أميركي. بعد التغييرات في الأجهزة الأمنية بإسرائيل بات الجميع يدرك أهمية ضرب إيران".
 
وذكر نتنياهو أنه بعد اغتيال أمين عام "حزب الله" السابق السيد الشهيد حسن نصرالله وما أسماه "كسر المحور الإيراني"،  تقدمت طهران نحو تصينع سلاح نووي، وأضاف: "أمرتُ بالقضاء عليه قبل 6 أشهر وحددت تاريخ العملية لتكون في نهاية نيسان، لكن لأسباب مُختلفة لم يتمّ ذلك". 


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