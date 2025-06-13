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لبنان

هل سيتحرّك "حزب الله" بعد "قصف إيران"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2025 | 12:20
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علق أحد الخبراء العسكريين على الضربة الإسرائيلية التي طالت إيران، فجر اليوم الجمعة، وأسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلى رأسهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي.
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وقال الخبير البارز لـ"لبنان24" إنّ ما حصل كان "ضربة قاصمة للظهر"، مشيراً إلى أنَّ إسرائيل فتحت النار بقوة في ذروة مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنجاز مفاوضات نووية يأتي من خلالها ببعض المكاسب، وبالتالي عرقلة الملف تماماً.
 
أما عن لبنان وعن إمكانية قيام "حزب الله" بأي ردّ من الداخل باتجاه إسرائيل، قال الخبير: "حُكماً لن يستطيع الحزب الرد ولا القيام بأي خطوة.هذا الأمر يعتبر محسوماً نظراً لأن حجم الهجوم يتخطى قدرته الحالية، في حين أن إيران باتت لا تنتظر حزب الله للدفاع عنها، والدليل الأكبر على ذلك هو إطلاقها لطائرات مسيرة لقصف إسرائيل".
 
وختم: "إذاً، المسألة واضحة، والأهم هو ألا يندمج لبنان في المعركة التي باتت مألوفة بين إيران وإسرائيل.. القصف المتبادل حصل سابقاً لكن الفارق الآن هو طبيعة الاستهداف والهدف وهذا ما سيغير ويبدل المشهد خلال المرحلة المُقبلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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