هل سيتحرّك "حزب الله" بعد "قصف إيران"؟

علق أحد الخبراء العسكريين على الضربة التي طالت ، فجر اليوم الجمعة، وأسفرت عن مقتل كبار العسكريين وعلى رأسهم .

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وقال الخبير البارز لـ" " إنّ ما حصل كان "ضربة قاصمة للظهر"، مشيراً إلى أنَّ فتحت النار بقوة في ذروة مساعي الرئيس الأميركي لإنجاز مفاوضات نووية يأتي من خلالها ببعض المكاسب، وبالتالي عرقلة الملف تماماً.

أما عن وعن إمكانية قيام " " بأي ردّ من الداخل باتجاه إسرائيل، قال الخبير: "حُكماً لن يستطيع الحزب الرد ولا القيام بأي خطوة.هذا الأمر يعتبر محسوماً نظراً لأن حجم الهجوم يتخطى قدرته الحالية، في حين أن إيران باتت لا تنتظر حزب الله للدفاع عنها، والدليل الأكبر على ذلك هو إطلاقها لطائرات مسيرة لقصف إسرائيل".

وختم: "إذاً، المسألة واضحة، والأهم هو ألا يندمج لبنان في المعركة التي باتت مألوفة بين إيران وإسرائيل.. القصف المتبادل حصل سابقاً لكن الفارق الآن هو طبيعة الاستهداف والهدف وهذا ما سيغير ويبدل المشهد خلال المرحلة المُقبلة".