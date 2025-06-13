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لبنان
الجميل استقبل وزير المواصلات القطري: لتثبيت استقرار لبنان
Lebanon 24
13-06-2025
|
12:29
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استقبل رئيس
حزب الكتائب
النائب سامي
الجميّل في مقره في
بكفيا
، وزير المواصلات
القطري
الشيخ محمد
بن
عبد الله بن
محمد
آل ثاني
، في زيارة تعارف، تم خلالها البحث في عدد من الملفات على الساحتين المحلية والشرق أوسطية في ضوء التطورات الأخيرة.
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وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية استقرار
لبنان
وتحييده عن صراعات المنطقة.
كذلك، ثمّن الجميّل "المواقف
القطرية
الداعمة للبنان على الصعد السياسية، الإنمائية والاستثمارية"، مشدداً على أهمية "استمرار العلاقات
اللبنانية
– القطرية في النمو والازدهار لما فيه مصلحة البلدين".
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