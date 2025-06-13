الجميل استقبل وزير المواصلات القطري: لتثبيت استقرار لبنان

استقبل رئيس الجميّل في مقره في ، وزير المواصلات بن محمد ، في زيارة تعارف، تم خلالها البحث في عدد من الملفات على الساحتين المحلية والشرق أوسطية في ضوء التطورات الأخيرة.

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وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية استقرار وتحييده عن صراعات المنطقة.



كذلك، ثمّن الجميّل "المواقف الداعمة للبنان على الصعد السياسية، الإنمائية والاستثمارية"، مشدداً على أهمية "استمرار العلاقات – القطرية في النمو والازدهار لما فيه مصلحة البلدين".