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لبنان

الجميل استقبل وزير المواصلات القطري: لتثبيت استقرار لبنان

Lebanon 24
13-06-2025 | 12:29
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استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا، وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، في زيارة تعارف، تم خلالها البحث في عدد من الملفات على الساحتين المحلية والشرق أوسطية في ضوء التطورات الأخيرة.
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وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية استقرار لبنان وتحييده عن صراعات المنطقة.

كذلك، ثمّن الجميّل "المواقف القطرية الداعمة للبنان على الصعد السياسية، الإنمائية والاستثمارية"، مشدداً على أهمية "استمرار العلاقات اللبنانية – القطرية في النمو والازدهار لما فيه مصلحة البلدين".
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