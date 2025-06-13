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لبنان

"التوحيد العربي": هجوم إسرائيل على إيران يهدّد أمن المنطقة

Lebanon 24
13-06-2025 | 13:12
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دانت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، "بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
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وأشار إلى أن "هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وغير مبرر من قبل الكيان الغاصب، ويهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ويكشف عن استمرار هذا الكيان في انتهاج سياسة العدوان وفرض منطق القوة، من دون أي احترام للمبادئ القانونية أو الإنسانية، وبغطاء من الصمت الدولي".

وأكد "تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومة وشعبا"، رافضا "بشكل قاطع أي شكل من أشكال العدوان على سيادة الدول واستقلالها"، معتبرا أن "المساس بالسيادة الإيرانية يعد تجاوزا خطيرا لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة".

وحمل "الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الاعتداء الغاشم، وما قد ينتج منه من تصعيد في المنطقة"، محذرا من "العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار هذه السياسات الاستفزازية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي".
 
ودعا "المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الكيان المعتدي، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأفعال العدوانية مستقبلا".
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