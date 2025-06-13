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لبنان

حدث عند الحدود بين لبنان وسوريا.. رصاصٌ يطال الجيش!

Lebanon 24
13-06-2025 | 13:25
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ عناصر من هيئة "تحرير الشام" السورية، أطلقت النار على دورية للجيش اللبناني في حوش السيد علي شرقي الهرمل.
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وذكرت المصادر أنَّ الحادثة أسفرت عن جرح عنصرٍ في الجيش نُقل إلى المستشفى للمعالجة.
 
 
وعلى الأثر، تشهد الحدود اللبنانية - السورية في هذه الأثناء تحليقاً مكثفاً لطائرة تابعة للجيش اللبناني.
 
 
 
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