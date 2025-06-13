حدث عند الحدود بين لبنان وسوريا.. رصاصٌ يطال الجيش!

أفادت معلومات " " بأنَّ عناصر من هيئة "تحرير " ، أطلقت النار على دورية للجيش اللبناني في حوش السيد علي شرقي .

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وذكرت المصادر أنَّ الحادثة أسفرت عن جرح عنصرٍ في الجيش نُقل إلى المستشفى للمعالجة.

وعلى الأثر، تشهد الحدود - السورية في هذه الأثناء تحليقاً مكثفاً لطائرة تابعة للجيش اللبناني.