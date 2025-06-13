تشاؤم غربي حول وضع لبنان والضربة الإسرائيلية في الميزان الأميركي

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خلال جلسة مع مسؤولين سياسيين وأمنيين، عبّر سفير عربي من دول اللجنة الخماسية عن تشاؤمه من الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الساحة لن تشهد فترة استقرار. ونقل السفير نفسه كلاماً عن السفيرة الأميركية في ليزا جونسون أشارت فيه إلى أن الجو في لا يبعث على الارتياح، وأن التصعيد وارد في أي لحظة، لافتة إلى «خيبة من أداء الدولة اللبنانية في الداخل، إذ إن البطء في اتخاذ إجراءات، ولا سيما في ما يتعلق بسلاح لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة».ووفق ما نقلت" الاخبار" فقد أشار السفير العربي إلى أن الموقف الأميركي من السلطة الحالية تبدّل في الآونة الأخيرة، وأن الإدارة الأميركية «لم تعد متحمّسة للسلطة التي أعيد إنتاجها بعد الحرب الأخيرة، خصوصاً أنها لا تبدي قدرة على الالتزام بتعهداتها».ووصَفت أوساط دبلوماسية لـ "نداء الوطن" صورة تطورات أمس على النحو الآتي:1. الموقف الأميركي:أوضحت التصريحات الأميركية بجلاء، أن ليست معنية مباشرة في الردود طالما أنها لا تستهدف قواتها. الرئيس وصف الضربة على بأنها "ممتازة وناجحة جداً"، مهدداً بالمزيد من الردود "الأكثر وحشية" إن لم تلتزم طهران. هذا الموقف يعكس انتقال من التحذير إلى التنفيذ، ويبدو أن منح الغطاء الكامل للتحرك.2. الدور :رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في أزمة داخلية، وجاءت ضربة من هذا النوع لتعيد إليه الشعبية والمكانة داخلياً، وتظهره كرئيس قوي حسم معركتين: الأولى، مع "حزب الله" والثانية مع إيران. ويُفهم من السياق أن إسرائيل "أوكل إليها" توجيه الرسالة العسكرية لإيران بالنيابة عن واشنطن.3. الموقف :تواجه إيران مفترق طرق: إما العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية، أو دخول حرب مفتوحة قد تُسقط النظام. فالقيادة الإيرانية تعرضت لضربة موجعة على مستوى النخبة، وليس البنية النووية فقط، ما يمثل تغييراً استراتيجياً في الاستهداف.4. "حزب الله" ولبنان:"حزب الله" في موقف حرج:- لا يملك القدرة على الرد العسكري حالياً.- يدرك أن أي رد منه سيجرّ البلاد إلى حرب واسعة، والمجتمع اللبناني لم يعد يتحمل تبعاتها.منطق "وحدة الساحات" الذي رفعه سابقاً سقط عملياً، إذ لم يحصل رد شامل بعد الضربة الكبرى على إيران.5. وظيفة الضربة الأميركية:ضربة مركّبة لها هدفان:- إرضاء إسرائيل سياسياً وعسكرياً.- جرّ إيران إلى طاولة المفاوضات بالقوة وتحت الضغط.خلاصة المشهد:الولايات المتحدة فصلت بين الساحات، وأعطت الضوء الأخضر لإسرائيل. "حزب الله" في حالة تراجع استراتيجي، وإيران في موقع هشّ. الضربة ليست فقط عسكرية، بل سياسية بامتياز، وتهدف إلى تغيير قواعد الاشتباك وفرض توازن جديد في المنطقة.في الموازاة، قال مسؤول في "حزب الله" لـ "رويترز" إن "الحزب" لن يبادر بالهجوم على إسرائيل رداً على غاراتها. وأصدر لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم‏ بياناً قال فيه "لا يوجد أي مبرر لهذا العدوان "الإسرائيلي" سوى إسكات صوت الحق الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في غزّة ‏الصمود والإباء وقضيته في تحرير فلسطين والقدس والمقاومة في لبنان والمنطقة".