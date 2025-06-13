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لبنان

لبنان بمنأى عن الضربة الإسرائيلية على إيران؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 22:14
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كتب معروف الداعوق في" اللواء": تعتبر مصادر سياسية ان المخاوف من توريط لبنان بحرب واسعة مع اسرائيل، على غرار ما حصل عندما اشعل حزب الله حرب المشاغلة ضدها،بعد عملية طوفان الاقصى، ليست في محلها، لاختلاف الظروف والوقائع الحالية، عما كانت عليه في ذلك الوقت، والتبدل الجذري في موازين القوى، عما كانت عليه في السابق، ما يقلل كثيراً من احتمالات تمدد شرارة المواجهة الجارية حالياُ الى لبنان لعدة اسباب، اولها تراجع قوة حزب الله، السياسية والعسكرية ونفوذه الداخلي بنسبة كبيرة، عما كان عليه من قبل، بعد النكبة التي حلت به، جراء الضربات العسكرية الاسرائيلية التي استهدفت قادته السياسيين والعسكريين وفي مقدمتهم الامين العام للحزب حسن نصرالله،  ودمرت بنيته و معظم اسلحته وقواعده، ومستودعاته، واضطراره للموافقة على وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار ١٧٠١، وتسليم العشرات من مواقعه للجيش اللبناني.
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ثانياً، سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد،حليف طهران، وماكان بمثله من حديقة خلفية وامتداد لحزب الله، وصلة وصل مع ايران عبر العراق، ما تسبب باضعاف اضافي للحزب وتقليص ماتبقى من قوته، للتحرك على نطاق واسع لاشعال مواجهة عسكرية، اوتنفيذ عمليات قصف نوعية ضد اسرائيل، دعماً للنظام الايراني.
ثالثاً، انتهاء هيمنة حزب الله على الواقع السياسي والتحكم بالسلطة في لبنان، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة جديدة، والتزام الدولة بتنفيذ سياسة حصرية السلاح بيدها، ما قيّد حركته كثيرا عن السابق، واضعف قدرته على شن هجوم واسع النطاق ضد اسرائيل . 
ومن وجهة نظر المصادر السياسة، تبقى الخشية من حدوث عمليات اطلاق صواريخ او مسيّرات تجاه اسرائيل من لبنان قائمة، بايعاز من النظام الايراني، لاثبات نفوذه، ولكنها قد تكون محدودة جدا، وليس عل نطاق واسع، وقد تتسب برد فعل اسرائيلي ضد مواقع ومراكز حزبية معينة، كما كان يحصل، في حين من الطبيعي ان يتأثر لبنان بتداعيات الضربة الاسرائيلية على ايران جزئياً، وبشكل محدود .
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