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لبنان

تمديد إقفال المجال الجوي اللبناني

Lebanon 24
13-06-2025 | 23:21
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أعلنت المديرية العامة للطيران المدني تمديد إقفال المجال الجوي اللبناني لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، على أن يجري تقييم الوضع بشكل متواصل.
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