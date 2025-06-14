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لبنان

"حوار طرشان" نيابي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-06-2025 | 01:30
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أُبلِغ أحد الرؤساء من قِبل نائب شارك في الإجتماعين الأول والثاني للجنة الفرعية لمناقشة قانون الإنتخابات ، أن ما يحصل من  نقاشات على مدى ساعات طويلة هو لزوم ما لا يلزم ، واشبه بـ "حوار طرشان" كون الجميع يتحدثون عكس ما يضمرون. فمن من يتحدث عن"الميغاسنتر" لا يريده، وأصلاً لا جهوزية للوزارة لإعداد مليوني بطاقة ممغنطة في خلال عشرة أشهر، ومن يتحدث عن إقتراع المغتربين يعلم جيداً أن لا مجال لإقتراعهم في الداخل اللبناني في الدورة المقبلة ، ومن يتحدث عن المقاعد الستة للإغتراب يعلم أنه لن يتم الإتفاق على تقسيمهم حسب الدوائر والقارات . 
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‏‎المصدر أشار الى أن ملفات إضافية كالسلاح والإستقرار وغيرها من المواضيع تطرح داخل هذه اللجنة الفرعية مما يدل على عدم جدوى اللجنة ككل لكونها تنتظر بأن تقوم الحكومة بإرسال مشروع قانون إنتخابي كونها الطريقة الدستورية الأسلم لمناقشة قانون الإنتخاب . 
‏‎المصدر أبلغ الرئيس المعني أن القانون الذي سيعتمد هو القانون الحالي من دون إنتخاب المغتربين، ومن دون النواب الستة ، ومن دون "الميغاسنتر" وسيقتصر  على إنتخاب المقيمين للنواب الـ128  بحسب القانون النسبي الحالي .
 
المصدر: لبنان 24
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