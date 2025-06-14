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تتجه أنظار القيادات الحزبية والشخصيات السياسية، بعد إنتهاء الإنتخابات البلدية والإختيارية، الى المقاعد النيابية التي من المفترض ألا تكون محسومة في كسروان وجبيل والمتن .وفي هذا الإطار لفت مصدر سياسي الى أن النائب السابق فارس سعيد من المرجح أن يكون الى جانب " " في جبيل ويترشح معه على اللائحة ذاتها في تحالف إنتخابي، وليس سياسيا، للأسباب الاتية :أولاً: الحليف الأقرب لتوجه سعيد، وهو "حزب " سيستمر بتحالفه الطبيعي مع "مشروع وطن الإنسان" برئاسة النائب نعمة افرام في كسروان وجبيل وسيكون له مرشحون في الدائرتين .ثانياً : " " ستكون لها لائحة مكتملة في كسروان وجبيل وتم تثبيت تحالفها في كسروان مع النائب السابق منصور البون الذي سوف يرشح نجله الى الإنتخابات بالرغم من أن البون كان صديقا وحليفا ومقربا جداً من سعيد .ثالثاً: لا يتبقى أمام سعيد إلا خيار التحالف مع " الحر" الذي فقد مرشح جرد جبيل في " " وهو النائب سيمون أبي . وفي هذه الحالة سيكون سعيد حكما امام خيار التحالف مع "التيار" بالرغم من أن الاخير سيكون متحالفاً مع " " في هذا على الأرجح . وسيبرر سعيد، الخصم اللدود للحزب، التحالف الإنتخابي بنقطتين :أولاً :حزب الله اليوم من دون سلاح ولا سطوة له على الدولة .ثانياً ، الأحزاب كلها، من قوات وكتائب وتيار وطني حر وطاشناق تحالفت مع الحزب في إنتخابات بلدية .