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لبنان

"المستقبل" سيعود في الانتخابات النيابية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-06-2025 | 02:15
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رغم امتناع تيار المستقبل في العلن عن خوض الانتخابات البلدية الجارية، سواء في بيروت أو في سائر المدن والبلدات اللبنانية، إلا أن هذا الغياب لا يُترجم تراجعًا عن قرار العودة إلى العمل السياسي، كما أكّد الرئيس سعد الحريري في خطابه الأخير في ذكرى 14 شباط.
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مصادر مطلعة أكدت أن "التيار" حسم خياره بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة "مهما كلف الأمر"، مشددة على أن قرار العودة إلى البرلمان نهائي ولا تراجع فيه، بالرغم من الابتعاد النسبي عن الانتخابات البلدية الذي يعتبر تكتيكًا مرحليًا.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن احتمال ترشح الرئيس الحريري شخصيًا لا يزال غير محسوم، وقد يرتبط بموقف سعودي داعم وواضح، وهو ما لم يتوفر حتى الآن. وبالتالي، من المرجح أن يخوض التيار الاستحقاق النيابي بلوائح مكتملة في مختلف الدوائر، من دون أن يكون الحريري على رأسها مباشرة.

المصدر: لبنان 24
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