"المستقبل" سيعود في الانتخابات النيابية

Advertisement

رغم امتناع في العلن عن خوض الجارية، سواء في أو في سائر المدن والبلدات ، إلا أن هذا الغياب لا يُترجم تراجعًا عن قرار العودة إلى العمل السياسي، كما أكّد في خطابه الأخير في ذكرى 14 شباط.مصادر مطلعة أكدت أن " " حسم خياره بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة "مهما كلف الأمر"، مشددة على أن قرار العودة إلى نهائي ولا تراجع فيه، بالرغم من الابتعاد النسبي عن الانتخابات البلدية الذي يعتبر تكتيكًا مرحليًا.وأشارت المصادر نفسها إلى أن احتمال ترشح الرئيس شخصيًا لا يزال غير محسوم، وقد يرتبط بموقف داعم وواضح، وهو ما لم يتوفر حتى الآن. وبالتالي، من المرجح أن يخوض التيار الاستحقاق النيابي بلوائح مكتملة في مختلف الدوائر، من دون أن يكون رأسها مباشرة.