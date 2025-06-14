27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"المستقبل" سيعود في الانتخابات النيابية
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-06-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم امتناع
تيار
المستقبل
في العلن عن خوض
الانتخابات البلدية
الجارية، سواء في
بيروت
أو في سائر المدن والبلدات
اللبنانية
، إلا أن هذا الغياب لا يُترجم تراجعًا عن قرار العودة إلى العمل السياسي، كما أكّد
الرئيس سعد الحريري
في خطابه الأخير في ذكرى 14 شباط.
Advertisement
مصادر مطلعة أكدت أن "
التيار
" حسم خياره بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة "مهما كلف الأمر"، مشددة على أن قرار العودة إلى
البرلمان
نهائي ولا تراجع فيه، بالرغم من الابتعاد النسبي عن الانتخابات البلدية الذي يعتبر تكتيكًا مرحليًا.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن احتمال ترشح الرئيس
الحريري
شخصيًا لا يزال غير محسوم، وقد يرتبط بموقف
سعودي
داعم وواضح، وهو ما لم يتوفر حتى الآن. وبالتالي، من المرجح أن يخوض التيار الاستحقاق النيابي بلوائح مكتملة في مختلف الدوائر، من دون أن يكون
الحريري على
رأسها مباشرة.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"المستقبل" سيخوض الانتخابات النيابية
Lebanon 24
"المستقبل" سيخوض الانتخابات النيابية
14/06/2025 10:56:08
14/06/2025 10:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: نسب الانتخابات البلدية والاختيارية تكون عادة أدنى من الانتخابات النيابية خلال السنوات الماضية
Lebanon 24
سلام: نسب الانتخابات البلدية والاختيارية تكون عادة أدنى من الانتخابات النيابية خلال السنوات الماضية
14/06/2025 10:56:08
14/06/2025 10:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري: سعد الحريري عائد في الانتخابات النيابية المقبلة وليس لدينا عداوات
Lebanon 24
بهية الحريري: سعد الحريري عائد في الانتخابات النيابية المقبلة وليس لدينا عداوات
14/06/2025 10:56:08
14/06/2025 10:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري من صيدا: الانتخابات مشهد ديمقراطي جامع والناس تريد عودة "المستقبل"
Lebanon 24
أحمد الحريري من صيدا: الانتخابات مشهد ديمقراطي جامع والناس تريد عودة "المستقبل"
14/06/2025 10:56:08
14/06/2025 10:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضو: ما فعلته الحكومة ممتاز
Lebanon 24
ضو: ما فعلته الحكومة ممتاز
03:52 | 2025-06-14
14/06/2025 03:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون ينزحون
Lebanon 24
مواطنون ينزحون
03:45 | 2025-06-14
14/06/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الانتماء المدرسي قوة دفع لكل مواطن
Lebanon 24
مرقص: الانتماء المدرسي قوة دفع لكل مواطن
03:42 | 2025-06-14
14/06/2025 03:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية.. هذا ما أعلنته الـ MEA
Lebanon 24
بعد إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية.. هذا ما أعلنته الـ MEA
03:34 | 2025-06-14
14/06/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعبدا... عون ترأس اجتماعاً لمتابعة الاوضاع الاقليمية
Lebanon 24
في بعبدا... عون ترأس اجتماعاً لمتابعة الاوضاع الاقليمية
03:27 | 2025-06-14
14/06/2025 03:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
07:57 | 2025-06-13
13/06/2025 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"فجأة بتولع"... إليكم ما توقّعه ميشال حايك عما يحدث بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
"فجأة بتولع"... إليكم ما توقّعه ميشال حايك عما يحدث بين إيران وإسرائيل
06:06 | 2025-06-13
13/06/2025 06:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
13/06/2025 04:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
15:35 | 2025-06-13
13/06/2025 03:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:52 | 2025-06-14
ضو: ما فعلته الحكومة ممتاز
03:45 | 2025-06-14
مواطنون ينزحون
03:42 | 2025-06-14
مرقص: الانتماء المدرسي قوة دفع لكل مواطن
03:34 | 2025-06-14
بعد إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية.. هذا ما أعلنته الـ MEA
03:27 | 2025-06-14
في بعبدا... عون ترأس اجتماعاً لمتابعة الاوضاع الاقليمية
03:15 | 2025-06-14
سيناريو مطروح.. هل ستُفتح جبهة لبنان؟
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
14/06/2025 10:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
14/06/2025 10:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
14/06/2025 10:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24