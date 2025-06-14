ما الجديد على خط بيروت - دمشق؟

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تبيّن أن حركة الانتقال بين وسوريا تعزّزت مؤخراً بعد تخفيف بعض الضوابط على العبور من لبنان وتحديداً على صعيد الرحلات السياحيّة التي تعززت جداً خلال الشهر الماضي.وقالت مصادر في الأمن لـ" " إنَّ الحركة طبيعية بين البلدين خصوصاً عند معبري العريضة والمصنع، مشيرة إلى أنَّ السيارات تواصل العبور أيضاً بين البلدين وليس باصات الرحلات فقط.في غضون ذلك، عُلم أن مواطنين لبنانيين يسعون حالياً لتجديد "دفاتر انتقال" بين لبنان وسوريا كانوا حصلوا سابقاً عليها في زمن النظام السوري السابق، على أن تكون مُرفقة ببوليصة تأمين ووفق آلية معتمدة في الداخل السوري ما يعني أن عمليات تسجيل السيارات مستمرة ولا إشكالات تحصل.