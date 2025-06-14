Advertisement

لبنان

ما الجديد على خط بيروت - دمشق؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-06-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1375344-638854882988878172.jpg
Doc-P-1375344-638854882988878172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبيّن أن حركة الانتقال بين لبنان وسوريا تعزّزت مؤخراً بعد تخفيف بعض الضوابط على العبور من لبنان وتحديداً على صعيد الرحلات السياحيّة التي تعززت جداً خلال الشهر الماضي.
Advertisement
وقالت مصادر في الأمن العام اللبناني لـ"لبنان24" إنَّ الحركة طبيعية بين البلدين خصوصاً عند معبري العريضة والمصنع، مشيرة إلى أنَّ السيارات تواصل العبور أيضاً بين البلدين وليس باصات الرحلات فقط.
في غضون ذلك، عُلم أن مواطنين لبنانيين يسعون حالياً لتجديد "دفاتر انتقال" بين لبنان وسوريا كانوا حصلوا سابقاً عليها في زمن النظام السوري السابق، على أن تكون مُرفقة ببوليصة تأمين ووفق  آلية معتمدة في الداخل السوري  ما يعني أن عمليات تسجيل السيارات مستمرة ولا إشكالات تحصل.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بيروت تحت الضغط… والجنوب على خط النار
lebanon 24
14/06/2025 10:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
معاودة طرح فكرة قيام موفد أميركي بمفاوضات على خط بيروت - تل أبيب
lebanon 24
14/06/2025 10:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
من بيروت.. عراقجي يؤكد: تخصيب اليورانيوم خطّ أحمر
lebanon 24
14/06/2025 10:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ماراتون بيروت يجمع 38 دولة على خط الأمل
lebanon 24
14/06/2025 10:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:47 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:52 | 2025-06-14
03:45 | 2025-06-14
03:42 | 2025-06-14
03:34 | 2025-06-14
03:27 | 2025-06-14
03:15 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24