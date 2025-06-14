السفارة الاسبانية في لبنان نقلت عن حكومة بلادها دعوتها الى ضبط النفس ووقف العنف فورا

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وزّعت في بيانا نقلت فيه دعوة حكومة بلادها "جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ووقف العنف فورًا بعد التصعيد العسكري في عقب هجمات على ".واضافت: "تؤكد مجددًا التزامها بالاستقرار في الشرق الأوسط، وستواصل العمل مع شركائها من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. إن السفارات في إيران وفي دول المنطقة ستبقى على أهبة الاستعداد وستعمل بشكل كامل لمساعدة المواطنين الإسبان في حال حدوث أي طارئ".