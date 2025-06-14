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لبنان

السفارة الاسبانية في لبنان نقلت عن حكومة بلادها دعوتها الى ضبط النفس ووقف العنف فورا

Lebanon 24
14-06-2025 | 02:38
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وزّعت السفارة الإسبانية في لبنان بيانا نقلت فيه دعوة حكومة بلادها "جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ووقف العنف فورًا بعد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط عقب هجمات إسرائيل على إيران".
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واضافت: "تؤكد إسبانيا مجددًا التزامها بالاستقرار في الشرق الأوسط، وستواصل العمل مع شركائها من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة.  إن السفارات الإسبانية في إيران وفي دول المنطقة ستبقى على أهبة الاستعداد وستعمل بشكل كامل لمساعدة المواطنين الإسبان في حال حدوث أي طارئ".

 
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