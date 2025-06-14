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لبنان

حاولا إدخال المخدرات إلى سجين… وقوى الأمن كانت بالمرصاد

Lebanon 24
14-06-2025 | 02:47
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة كافة أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها. بتاريخ 10-6-2025، توافرت معطيات لدى سجن جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي عن محاولة قيام سجينَين بإدخال مخدِّرات إلى السجن، وهما كل من:
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ع. ع. (مواليد عام 1997، سوري الجنسية) موقوف بجرم محاولة قتل-

– ح. أ. (مواليد عام 1996، لبناني) موقوف بجرم سرقة

بالتاريخ ذاته، حضر المدعو (ع. أ. مواليد عام 2007، مكتوم القيد) يرافقه (ز. أ. مواليد عام 2000، مكتوم القيد) لزيارة السجين (ح. أ.) مصطحبَين معهما ثياب عائدة للموقوف، فتم إدخالهما إلى حرم السجن. وبتفتيش الألبسة الموجودة بحوزتهما، تبيّن وجود آثار مادة بيضاء ممزوجة مع الثياب بطريقة احترافية، بغية إدخالها إلى السجن.

وبعد إجراء فحوصات مخبرية للزائرَين والسجينَين للتأكّد من تعاطيهم المخدِّرات أو عدمه، فأتت نتيجة الزائران والموقوف (ع. ع.) إيجابية.

أودع (ع. أ.) و(ز. أ.) مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، فيما وُضِعَت إشارة توقيف في الملف العدلي العائد للسجينَين، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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