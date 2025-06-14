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لبنان

هذا ما فعلته إسرائيل قرب لبنان.. آخر خبر

Lebanon 24
14-06-2025 | 02:33
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه بالتوازي مع المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، اتخذ الجيش الإسرائيلي قراراً برفع الجاهزية عند الحدود مع لبنان من خلال تعبئة واسعة لوحدات الاحتياط.
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وقالت الصحيفة إنه تم حشد الفرقة الاحتياطية 146 لتوفير قوة احتياطية في قطاع الحدود مع لبنان، وأضافت: "لقد جاء هذا التحرك بناءً على تقييم الأوضاع الذي أجرته هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، فيما جرى أيضاً تعبئة لواءي الاحتياط (القبضة الحديدية 205) وعتصيوني (6) خلال الـ24 ساعة الماضية".
 
وأوضحت الصحيفة أنَّ هذه القوات ستُستخدم كقوات احتياطية لمواجهة سيناريوهات مُختلفة في الساحة الشمالية، مشيرة إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي أكد تعبئة ونشر عدد من كتائب الاحتياط وبعض إدارات الدفاع المحلية على طول الحدود اللبنانية - السورية لتعزيز الدفاع، على حدِّ تعبيرها.
 
 
(رصد لبنان24)

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