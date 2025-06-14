هذا ما فعلته إسرائيل قرب لبنان.. آخر خبر

ذكرت صحيفة " " ، اليوم السبت، أنه بالتوازي مع المواجهة المباشرة بين وإيران، اتخذ الجيش قراراً برفع الجاهزية عند الحدود مع من خلال تعبئة واسعة لوحدات الاحتياط.

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وقالت الصحيفة إنه تم حشد الفرقة الاحتياطية 146 لتوفير قوة احتياطية في قطاع الحدود مع لبنان، وأضافت: "لقد جاء هذا التحرك بناءً على تقييم الأوضاع الذي أجرته للجيش الإسرائيلي، فيما جرى أيضاً تعبئة لواءي الاحتياط (القبضة الحديدية 205) وعتصيوني (6) خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت الصحيفة أنَّ هذه القوات ستُستخدم كقوات احتياطية لمواجهة سيناريوهات مُختلفة في ، مشيرة إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي أكد تعبئة ونشر عدد من الاحتياط وبعض إدارات الدفاع المحلية على طول الحدود - لتعزيز الدفاع، على حدِّ تعبيرها.

(رصد لبنان24)