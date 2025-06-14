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لبنان

رسامني يعلن اعادة فتح الاجواء اللبنانية

Lebanon 24
14-06-2025 | 03:01
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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني،  إعادة فتح المجال الجوي اللبناني عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.
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وعبّر رسامني في بيان عن" بالغ اعتذاره من المسافرين القادمين والمغادرين"، مؤكّدًا أن "القرار وما رافقه من إجراءات استثنائية فُرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة، وأن سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات".

وفي هذا الإطار، ستقوم شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) بإعادة جدولة رحلاتها تبعًا للتوقيت الجديد، على أن تُصدر بيانًا تفصيليًا بهذا الخصوص في أقرب وقت.
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