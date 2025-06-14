رسامني يعلن اعادة فتح الاجواء اللبنانية

Advertisement

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، ، بالتنسيق مع ، إعادة فتح المجال الجوي اللبناني عند الساعة العاشرة من السبت.وعبّر رسامني في بيان عن" بالغ اعتذاره من المسافرين القادمين والمغادرين"، مؤكّدًا أن "القرار وما رافقه من إجراءات استثنائية فُرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة، وأن سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات".وفي هذا الإطار، ستقوم (MEA) بإعادة جدولة رحلاتها تبعًا للتوقيت الجديد، على أن تُصدر بيانًا تفصيليًا بهذا الخصوص في أقرب وقت.