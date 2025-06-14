الداخلية: ما تحقق حتى الان هو بداية الطريق والعمل مستمر

كتبت والبلديات على منصة "أكس": "مئة يوم من العمل المنتظم والممنهج والوزارة ملتزمة بمتابعة المسار الإصلاحي والتطوير لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن، وتلبية متطلبات الأمن والخدمة العامة. ما تحقق حتى الآن هو بداية الطريق، والعمل مستمر".

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