مواطنون ينزحون

وسط مخاوف من إمكانية توسع التوتر بين وإسرائيل، عُلم أنَّ في وتحديداً في قضاءي صور والنبطية وبنت ، قد تراجعت تماماً في الوقت الراهن، وذلك بعدما تبين أن الكثيرين لم يزوروا قراهم اعتباراً من يوم الجمعة مثلما كان يجري أسبوعياً.

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في المقابل، عُلم أن هناك مواطنين تركوا منازلهم في الجنوب خلال الساعات الماضية وعادوا إلى ريثما تستقر الأوضاع.