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لبنان

مواطنون ينزحون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2025 | 03:45
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وسط مخاوف من إمكانية توسع التوتر بين إيران وإسرائيل، عُلم أنَّ حركة المواطنين في جنوب لبنان وتحديداً في قضاءي صور والنبطية وبنت جبيل، قد تراجعت تماماً في الوقت الراهن، وذلك بعدما تبين أن الكثيرين لم يزوروا قراهم اعتباراً من يوم الجمعة مثلما كان يجري أسبوعياً.
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في المقابل، عُلم أن هناك مواطنين تركوا منازلهم في الجنوب خلال الساعات الماضية وعادوا إلى بيروت ريثما تستقر الأوضاع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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