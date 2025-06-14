27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مواطنون ينزحون
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-06-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط مخاوف من إمكانية توسع التوتر بين
إيران
وإسرائيل، عُلم أنَّ
حركة المواطنين
في
جنوب لبنان
وتحديداً في قضاءي صور والنبطية وبنت
جبيل
، قد تراجعت تماماً في الوقت الراهن، وذلك بعدما تبين أن الكثيرين لم يزوروا قراهم اعتباراً من يوم الجمعة مثلما كان يجري أسبوعياً.
Advertisement
في المقابل، عُلم أن هناك مواطنين تركوا منازلهم في الجنوب خلال الساعات الماضية وعادوا إلى
بيروت
ريثما تستقر الأوضاع.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: 200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين
14/06/2025 13:11:32
14/06/2025 13:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة تحت النار: 300 ألف نازح و200 شهيد في 48 ساعة!
Lebanon 24
غزة تحت النار: 300 ألف نازح و200 شهيد في 48 ساعة!
14/06/2025 13:11:32
14/06/2025 13:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الـ20 دولاراً.. ماذا واجه مواطنون؟
Lebanon 24
بسبب الـ20 دولاراً.. ماذا واجه مواطنون؟
14/06/2025 13:11:32
14/06/2025 13:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط النظام السابق.. 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
Lebanon 24
بعد سقوط النظام السابق.. 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
14/06/2025 13:11:32
14/06/2025 13:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ليس عسكرياً.. هكذا سيُساند "حزب الله" إيران
Lebanon 24
ليس عسكرياً.. هكذا سيُساند "حزب الله" إيران
06:00 | 2025-06-14
14/06/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حل على صعيد التشكيلات الدبلوماسية.. وهذا موعد إقرارها
Lebanon 24
حل على صعيد التشكيلات الدبلوماسية.. وهذا موعد إقرارها
05:54 | 2025-06-14
14/06/2025 05:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: كم من الأموال الطائلة تصرف بسخاء على السلاح والتسلح بينما ملايين من الشعوب يموتون جوع؟
Lebanon 24
الراعي: كم من الأموال الطائلة تصرف بسخاء على السلاح والتسلح بينما ملايين من الشعوب يموتون جوع؟
05:44 | 2025-06-14
14/06/2025 05:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة تضبط مخالفة بيئية في بشمزين
Lebanon 24
وزارة الزراعة تضبط مخالفة بيئية في بشمزين
05:35 | 2025-06-14
14/06/2025 05:35:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كفرزينا تحتفل بعيد شفيعها القديس أنطونيوس البادواني
Lebanon 24
كفرزينا تحتفل بعيد شفيعها القديس أنطونيوس البادواني
05:22 | 2025-06-14
14/06/2025 05:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
07:57 | 2025-06-13
13/06/2025 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
15:35 | 2025-06-13
13/06/2025 03:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
15:20 | 2025-06-13
13/06/2025 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:00 | 2025-06-14
ليس عسكرياً.. هكذا سيُساند "حزب الله" إيران
05:54 | 2025-06-14
حل على صعيد التشكيلات الدبلوماسية.. وهذا موعد إقرارها
05:44 | 2025-06-14
الراعي: كم من الأموال الطائلة تصرف بسخاء على السلاح والتسلح بينما ملايين من الشعوب يموتون جوع؟
05:35 | 2025-06-14
وزارة الزراعة تضبط مخالفة بيئية في بشمزين
05:22 | 2025-06-14
كفرزينا تحتفل بعيد شفيعها القديس أنطونيوس البادواني
05:08 | 2025-06-14
الخولي يُطالب ببديل بحري فوري لمواجهة الحصار الجوي والخسائر الاقتصادية
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
14/06/2025 13:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
14/06/2025 13:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
14/06/2025 13:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24