ضو: ما فعلته الحكومة ممتاز

Advertisement

قال النائب مارك ضو عبر " الحر": "لن تقبل ودول أخرى بدولة كايران منطقها جهادي وتوسعيّ"، مشيراً الى ان الرئيس الأميركي "لا يزال يريد الحل الدبلوماسي وهدفه الأساس انهاء الحروب وهو يخفف الاشتباكات المسلحة في مختلف أنحاء العالم وهدفه ان يجلسوا في الأخير الى طاولة المفاوضات. وسأل: هل يمكن ان تقبل مثلاً بصفر تخصيب لتحمي النظام؟".أضاف: "السلاح المتبقي لحزب الله ولاؤه لإيران وهذا يعرض لبنان لمخاطر والخطر الدائم هو بقاء السلاح والدليل على ان السلاح إيراني هو ما حصل من تظاهرات بوجه اليونيفل ما يؤكد ان الأهالي مستعدون لاعادة حمل السلاح متى تطلب الامر ذلك وقد تزامن الموضوع مع المفاوضات حيث ارادت ايران ارسال رسالة الى مفادها انها لا تزال موجودة في ".وتابع: "ما فعلته الحكومة ممتاز لجهة تبليغها رفضها الدخول في حرب عبر لان الدولة تمسك بزمام الأمور وهي من يملك قرار السلم والحرب"، وسأل: "كلما ارادت ايران القيام ببطولة يجب ان نوضب اغراضنا ونترك؟".ولفت ضو الى ان "حزب الله هو الأقرب الى إسرائيل لكنه غير قادر على مهاجمتها ولو كان يملك أي قدرة لكان استخدمها فسلاحه الموجود ليس كافياً ليدخل باشتباك معها".وأردف: "سنة ونصف سنة من ادعاءات القصف والبطولات الوهمية، أكمل حياته فيما نحن لدينا 37 قرية فارغة".ورأى ان "حزب الله يجب ان يأخذ قراراً وطنياً فهو لا يستطيع ان يقنع نفسه وجمهوره ولا قدرات لديه".وتحدث ضو عن الرئيس السوري لافتاً الى انه "يتفاوض مع الإسرائيليين وهو ذاهب الى اتفاقية سلام بالكامل"، متحدثاً عن صيغة يتم التداول بها ان تستأجر إسرائيل المواقع في الجولان من دون ان تحتلها لمدة 100 او 150 عاماً.وجزم: "خسرنا ربع تمويل اليونيفل الذي يأتي من وهناك من يقول ان الولايات المتحدة تعتمد هذا الاجراء تجاه كل حفظة السلام حول العالم وليس فقط لبنان".وقال: "ما زلنا نحاول اقناع ان يكون هناك سلاح خارج شرعية الدولة شيء عادي"، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية "يأخذ مخاطرة كبيرة على حساب اللبنانيين لانه يجب تسليم السلاح فوراً ويجب ان يكون حازماً بمسألة السلاح الفلسطيني وسلاح الحزب على حد سواء".وشدد على انه "لا يمكن ان نفاوض على الوضع الأمني او السيادي اذ يجب ان نحسم موضوعنا الداخلي وبعدها نتصل بايران ونتفاوض معها من دون التنازل عن أي منهما".وختم: "نحن نهدر فرصة تاريخية لأننا يجب ان نكون حاسمين".