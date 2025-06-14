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لبنان

شحادة: VivaTech رسالة لبنانية الى العالم

Lebanon 24
14-06-2025 | 04:27
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أكّد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، في حديث الى  قناة "mtv" خلال مشاركته في معرض VivaTech في فرنسا، أن "وجود لبنان في هذا الحدث التكنولوجي العالمي هو بمثابة رسالة لبنانية إلى العالم أجمع، بأن في لبنان طاقات مبتكرة، وأشخاصًا يخططون للمستقبل، ويبنون شركات ناجحة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي".
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وأضاف شحادة: "غالبية الشركات المشاركة في الجناح اللبناني هي شركات نفتخر بها، وقد أثبتت قدرتها على تقديم خدمات نوعية في مختلف الدول، وعلى جذب الدعم والمساعدات الدولية بفضل جودتها وأفكارها المبتكرة".

وشدد على "أهمية دعم هذا النوع من المبادرات التي تساهم في إعادة وضع لبنان على خريطة الابتكار والتكنولوجيا العالمية، رغم التحديات الداخلية".
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