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لبنان

كلام إسرائيليّ عن "حزب الله".. هل سيدخل الحرب؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2025 | 04:33
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علقت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على مسألة عدم انضمام "حزب الله" في لبنان إلى المعركة القائمة بين إيران وإسرائيل.
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وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الحزب لم يدخل الحرب الحالية رغم امتلاكه آلاف الصواريخ والطائرات المُسيرة الدقيقة والتي تم تمويل مُعظمها بأموالٍ إيرانية، وأضافت: "قدّر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله سيُنفِّذ على الأقل عمليات تماهي متقطعة مع الإيرانيين، كما فعل مع حماس ابتداءً من 8 تشرين الأول 2023. في غضون ذلك، لم يحدث هذا أيضاً، ولم يُطلق الحزب حتى قذيفة هاون واحدة، كما أنه لم يُهدِّد بشن هجوم حتى في بيانه المُدين للعملية الإسرائيلية ضد إيران".
 
وأكملت: "يُدرك الجيش الإسرائيلي أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يسعى، في جهد غير مسبوق، إلى تفعيل كل وكلائه في الشرق الأوسط ضد إسرائيل، بدءاً من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، مروراً بالحوثيين في اليمن، وصولاً إلى عشرات الآلاف من عناصر الجماعات الموالية لإيران في سوريا والعراق، والذين يمتلكون آلاف صواريخ غراد متوسطة المدى القادرة على الوصول إلى الجليل".
 
وأردفت: "لقد جهّزت طهران جميع هذه الجماعات وموّلتها بمئات الملايين من الدولارات، من أجل هذه اللحظة الحاسمة، وبالتالي خلق حلقة من النار حول إسرائيل ومن داخلها".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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