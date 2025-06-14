كلام إسرائيليّ عن "حزب الله".. هل سيدخل الحرب؟

علقت صحيفة "معاريف" على مسألة عدم انضمام " " في إلى المعركة القائمة بين وإسرائيل.

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وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الحزب لم يدخل الحرب الحالية رغم امتلاكه آلاف الصواريخ والطائرات المُسيرة الدقيقة والتي تم تمويل مُعظمها بأموالٍ إيرانية، وأضافت: "قدّر الجيش أن حزب الله سيُنفِّذ على الأقل عمليات تماهي متقطعة مع الإيرانيين، كما فعل مع ابتداءً من 8 تشرين الأول 2023. في غضون ذلك، لم يحدث هذا أيضاً، ولم يُطلق الحزب حتى قذيفة هاون واحدة، كما أنه لم يُهدِّد بشن هجوم حتى في بيانه المُدين للعملية الإسرائيلية ضد إيران".

وأكملت: "يُدرك الجيش الإسرائيلي أن فيلق التابع للحرس الثوري يسعى، في جهد غير مسبوق، إلى تفعيل كل وكلائه في ضد ، بدءاً من حركة الجهاد الإسلامي في وغزة، مروراً بالحوثيين في اليمن، وصولاً إلى عشرات الآلاف من عناصر الجماعات الموالية لإيران في والعراق، والذين يمتلكون آلاف صواريخ غراد متوسطة المدى القادرة على الوصول إلى الجليل".

وأردفت: "لقد جهّزت جميع هذه الجماعات وموّلتها بمئات الملايين من الدولارات، من أجل هذه اللحظة الحاسمة، وبالتالي خلق حلقة من النار حول إسرائيل ومن داخلها".