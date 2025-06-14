وزارة الزراعة تضبط مخالفة بيئية في بشمزين

ضبطت وزارة الزراعة
، مخالفة بيئية جسيمة في منطقة بشمزين – قضاء الكورة
، تمثلت بالتعدي وقطع أشجار العفص المعمّرة دون أي ترخيص قانوني. في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة
الحرجية، وحرصاً على تطبيق القوانين الرادعة لكل أنواع التعديات على الموارد الطبيعية.
وجاءت هذه الخطوة بعد ورود شكوى إلى الوزارة حول عملية القطع الجائر، حيث تحرك على الفور فريق حراس الأحراج التابع لمركز البترون
، وبتوجيه مباشر من رئيس دائرة
التنمية الريفية في مصلحة زراعة لبنان الشمالي
، وبالتنسيق الكامل مع شرطة بلدية بشمزين. وقد قام الفريق المختص بإجراء كشف ميداني دقيق وتوثيق الأضرار الحاصلة، ما أفضى إلى ضبط المخالفة وتسطير محضر ضبط رسمي بحق المخالفين. كما تم حجز الأشجار المقطوعة وتحميل البلدية مسؤولية تدريك الأخشاب ضمن المنطقة المتضررة.
وأظهرت المعاينة حجم الضرر البالغ اللاحق بالغطاء الحرجي، حيث تعتبر أشجار العفص من الأنواع النادرة والمعمّرة التي تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في المناطق الجبلية اللبنانية
.
وأكدت وزارة الزراعة، في بيان، أن "هذه المخالفة تأتي في سياق سلسلة من التعديات التي تتابعها فرق الوزارة بتوجيه مباشر من وزير الزراعة الدكتور نزار
هاني، الذي يولي ملف حماية الأحراج ومراقبة التعديات أولوية قصوى ضمن سياسة الوزارة البيئية المستدامة".
وشددت على أنها "لن تتهاون مع أي اعتداء يطال البيئة اللبنانية"، داعية المواطنين إلى "التعاون والتبليغ عن أي مخالفات مماثلة"، مؤكدة "استمرارها في تسطير المحاضر وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعبث بالثروات الحرجية والطبيعية، حفاظاً على البيئة وحقوق الأجيال المقبلة".