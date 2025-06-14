وزارة الزراعة تضبط مخالفة بيئية في بشمزين

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ضبطت ، مخالفة بيئية جسيمة في منطقة بشمزين – ، تمثلت بالتعدي وقطع أشجار العفص المعمّرة دون أي ترخيص قانوني. في إطار الجهود المتواصلة لحماية الحرجية، وحرصاً على تطبيق القوانين الرادعة لكل أنواع التعديات على الموارد الطبيعية.وجاءت هذه الخطوة بعد ورود شكوى إلى الوزارة حول عملية القطع الجائر، حيث تحرك على الفور فريق حراس الأحراج التابع لمركز ، وبتوجيه مباشر من التنمية الريفية في مصلحة زراعة ، وبالتنسيق الكامل مع شرطة بلدية بشمزين. وقد قام الفريق المختص بإجراء كشف ميداني دقيق وتوثيق الأضرار الحاصلة، ما أفضى إلى ضبط المخالفة وتسطير محضر ضبط رسمي بحق المخالفين. كما تم حجز الأشجار المقطوعة وتحميل البلدية مسؤولية تدريك الأخشاب ضمن المنطقة المتضررة.وأظهرت المعاينة حجم الضرر البالغ اللاحق بالغطاء الحرجي، حيث تعتبر أشجار العفص من الأنواع النادرة والمعمّرة التي تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في المناطق الجبلية .وأكدت وزارة الزراعة، في بيان، أن "هذه المخالفة تأتي في سياق سلسلة من التعديات التي تتابعها فرق الوزارة بتوجيه مباشر من هاني، الذي يولي ملف حماية الأحراج ومراقبة التعديات أولوية قصوى ضمن سياسة الوزارة البيئية المستدامة".وشددت على أنها "لن تتهاون مع أي اعتداء يطال البيئة اللبنانية"، داعية المواطنين إلى "التعاون والتبليغ عن أي مخالفات مماثلة"، مؤكدة "استمرارها في تسطير المحاضر وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعبث بالثروات الحرجية والطبيعية، حفاظاً على البيئة وحقوق الأجيال المقبلة".