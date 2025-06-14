هل سيبقى المطار مفتوحاً؟... إليكم ما أعلنه وزير الأشغال

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل .

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وقال رسامني للـ"أم تي في"، إنّ "الفوضى في طبيعيّة نتيجة إغلاق الأجواء".

وأضاف: "خلال ساعات قليلة يُحَلّ كلّ شيء، والمطار سيبقى مفتوحاً إلا إذا طرأ طارئ خارج عن إرادتنا".