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لبنان

هل سيبقى المطار مفتوحاً؟... إليكم ما أعلنه وزير الأشغال

Lebanon 24
14-06-2025 | 06:10
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تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مطار بيروت الدولي.
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وقال رسامني للـ"أم تي في"، إنّ "الفوضى في مطار بيروت طبيعيّة نتيجة إغلاق الأجواء".
 
 
وأضاف: "خلال ساعات قليلة يُحَلّ كلّ شيء، والمطار سيبقى مفتوحاً إلا إذا طرأ طارئ خارج عن إرادتنا".
 
 
 
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