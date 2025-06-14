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لبنان

إلغاء رحلات طيران الشرق الأوسط إلى العراق

Lebanon 24
14-06-2025 | 06:42
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أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" في بيان أنه "نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، نعلن عن إلغاء رحلاتنا إلى العراق (بغداد و إربيل) ليوم السبت 14 حزيران". 
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