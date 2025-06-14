الرئيس سليمان: يبدو اننا "ظمطنا"

أشار الرئيس في تصريح الى انه "من المعروف حسب كلاوزفيتز ان " الحرب هي استمرار للعمل السياسي بوسائل اخرى". فهل يعود العمل السياسي للانطلاق فتتوقف الحرب؟ اليوم، يوم احصاء الخسائر وتقييم الانعكاسات السلبية على كل فريق. غداً او بعد غد ترقب التداعيات، يبدو اننا "ظمطنا " فلنستعد لتزخيم استعادة السيادة والتي تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة".

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