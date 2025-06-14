المكاري يشكر المساهمين في اخماد الحريق في الفندق الاثري في اهدن

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أصدر الوزير السابق بيانا عبر فيه عن شكره لكل من ساهم في مواجهة الحريق الذي اندلع في الفندق الأثري في . وجاء فيه: "من القلب، أتقدم بالشكر إلى أبناء منطقتي الأعزاء، الذين أثبتوا مجددا أنهم رمز الوفاء والتكاتف. أشكر كل من اتصل واطمأن، وكل من عبر عن دعمه بكلمة طيبة أو موقف صادق".وأضاف: "شكر خاص أوجهه إلى بلدية - إهدن، وإلى الدفاع المدني، لا سيما مركز إهدن، وإلى شباب المنطقة الذين تحلوا بالشجاعة والاندفاع لإخماد الحريق الذي أتى على أجزاء من فندق كرز_إهدن، مخلفا أضرارا طالت القرميد والخشب والمحتويات. لولا استجابتهم السريعة، لكانت الخسائر أكبر بكثير. الخسائر المادية يمكن تعويضها مهما بلغت، لكن الأرواح لا تعوض، والحمد لله أننا لم نفقد أحدا".وختم: "رغم الصعوبات، فإن موسم الكرز لا يزال في بدايته، ونعد بأن الفندق سيعود إلى نشاطه سريعا. اللقاء تحت سقف الفندق لن يتأخر، لأن إهدن لا تنكسر، وأهلها دائما على قدر التحديات".