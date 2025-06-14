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لبنان

نقابة الصناعات الغذائية نعت العظم

Lebanon 24
14-06-2025 | 05:45
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نعى رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان رامز بو نادر في بيان، رئيس نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحية في لبنان الدكتور كارلوس العظم، الذي وافته المنية اليوم.
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وقال:" ربطت بين الراحل والمسؤولين والمعنيّين في الصناعة والاقتصاد والأعمال عموماً علاقة مودّة وصداقة وزمالة واحترام. كان رأيه مسموعاً ومؤثّراً ويؤخذ به لما اكتنفه من ثبات وطني وحكمة وتبصّر وُبعد رؤية واستشراف اقتصادي-صناعي-اجتماعي متين ومميّز. أسّس عالماً جديداً وحديثاً وعريقاً ومتطوّراً في قطاع صناعة العرق والمشروبات الروحية والنبيذ. أعطى القطاع من وقته وخصّص له شغفه وولعه. هو أخ وصديق ورفيق الدرب، أحب الناس وأحبّوه وسوف نفتقده جميعاً. أتقدّم باسمي وباسم النقابة بأحرّ التعازي لعائلته القريبة ولعائلته الصناعيّة الأوسع، سائلاً الله أن يسكنه فسيح جنّاته. "
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لبنان

تعازي ووفيات

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