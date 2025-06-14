نفّذ عشرات عمليات النشل في ساحل المتن.. وشعبة المعلومات أوقفته في الشويفات

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها للحد من جرائم السرقة والنشل في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات نشل تستهدف المواطنين في العديد من مناطق ، وآخرها كانت بتاريخ 29-05-2025 في محلة ، حيث أقدم مجهول على متن دراجة آلية على نشل حقيبة مواطنة وفرّ إلى جهة مجهولة.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويتهم ومن بينهم المدعو:غ. م. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم نشل ومخدِّرات.بتاريخ 02-06-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات من توقيفه في محلة على متن دراجة آلية لون أزرق دون لوحات، المستخدمة في عمليات النشل، تم ضبطها.بتفتيشه وتفتيش منزله، تم ضبط مفتاح سيارة، دفتر شيكات، القبعة والسترة التي يرتديها أثناء تنفيذه عمليات النشل.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عشرات عمليات النشل بواسطة الدراجة التي أوقف على متنها في العديد من المناطق منها: أنطلياس، الجديدة، وسن الفيل، وبتعاطيه المخدِّرات. وأضاف أن مفتاح السيارة المضبوط عَثَرَ عليه داخل الحقيبة التي أقدم على نشلها في محلة أنطلياس، ودفتر الشيكات استحصل عليه من شريكه الذي قام بسرقته من داخل سيارة في محلة .تم تسليم المسروقات إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثاني.