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لبنان

لقاء بين الجماعة الإسلامية وشعبة المعلومات في الأمن العام

Lebanon 24
14-06-2025 | 08:04
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استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، الدكتور بسام حمود، في مركز الجماعة بمدينة صيدا، رئيس شعبة الأمن القومي التابعة لدائرة معلومات الأمن العام في الجنوب العقيد حيدر قبيسي، يرافقه مسؤول مكتب صيدا النقيب وليد عويدات، في حضور عضو القسم السياسي في الجماعة محمد حسنا.
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تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب، والبحث في سبل تعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى تمتين الساحة الوطنية الداخلية لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر على لبنان.

وأكد المجتمعون "أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف بهدف تكريس الوحدة الوطنية، وتفعيل مبدأ المواطنة مع احترام الخصوصيات، والعمل على تعزيز مفهوم العيش المشترك بين جميع أبناء الوطن".
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