لقاء بين الجماعة الإسلامية وشعبة المعلومات في الأمن العام

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استقبل للجماعة الإسلامية في ، الدكتور بسام ، في مركز الجماعة بمدينة ، رئيس شعبة التابعة لدائرة معلومات في الجنوب العقيد قبيسي، يرافقه مسؤول مكتب صيدا النقيب وليد ، في حضور عضو القسم السياسي في الجماعة محمد حسنا.تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب، والبحث في سبل تعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى تمتين الساحة الوطنية الداخلية لمواجهة العدوان المستمر على لبنان.وأكد المجتمعون "أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف بهدف تكريس ، وتفعيل مبدأ المواطنة مع احترام الخصوصيات، والعمل على تعزيز مفهوم العيش المشترك بين جميع أبناء الوطن".