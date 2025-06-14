صليبا تدعو الى تحرك حكومي عاجل للوقاية من المخاطر الإشعاعية

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أشارت النائب إلى خطورة التصعيد العسكري في المنطقة، بخاصة مع استخدام الأسلحة غير التقليدية وما يترتب عليه من تهديدات تشمل التلوث الإشعاعي المحتمل، سواء الناتج من تسريبات عرضية أو من استخدام متعمد في النزاعات.ودعت في تصريح لها إلى "تفعيل خطة وطنية للطوارئ الإشعاعية، بالتعاون مع الهيئة للاغاثة، ومركز البحوث العلمية للطاقة الذرية، مراقبة الهواء والمياه بشكل يومي للكشف المبكر عن أي تغيرات إشعاعية، إطلاق حملات توعية للأهالي حول السلامة الإشعاعية وكيفية التصرف السليم في حال حدوث طارئ".وأضافت: "إن تعزيز الجهوزية الوطنية للوقاية من الإشعاع لم يعد خيارا بل اصبح ضرورة قصوى، حفاظا على صحة الناس وسلامة البيئة".