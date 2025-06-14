وزارة الزراعة تتخذ إجراءات صارمة بحقّ مخالف لقوانين الصيد البحري

Advertisement

باشرت تحقيقاً فورياً بعد ورود فيديو موثّق يُظهر قيام أحد المراكب بعملية صيد غير قانونية على مقربة من الشاطئ، باستخدام شباك السردين، في المنطقة الممتدة بين والدورة، وذلك في إطار تطبيق القوانين الناظمة للصيد البحري وحماية السمكية ، وبناءً على توجيهات بالتشدد في مكافحة المخالفات البحرية.وبعد إجراء الاستقصاءات والتحقيقات اللازمة، تم تحديد هوية المركب المخالف واستدعاء مالكه وتنظيم محضر ضبط رسمي بحقه. وبناءً على المخالفة المثبتة، قررت وزارة الزراعة حجز المركب ومنعه من العمل لمدة أسبوع كامل، اعتباراً من تاريخ 13 حزيران 2025، في خطوة رادعة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الساحلية.وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياستها الحازمة لحماية البيئة البحرية اللبنانية من الاستنزاف، والحفاظ على استدامة الثروة السمكية، لا سيما في ظل التحديات البيئية والممارسات العشوائية التي تهدد التنوع البيولوجي البحري.كما دعت الوزارة الصيادين إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مشيرة إلى أن فرق الرقابة البحرية ستواصل جولاتها المكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مرتكبيها.