Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة تتخذ إجراءات صارمة بحقّ مخالف لقوانين الصيد البحري

Lebanon 24
14-06-2025 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1375564-638855113305716916.jpg
Doc-P-1375564-638855113305716916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باشرت وزارة الزراعة تحقيقاً فورياً بعد ورود فيديو موثّق يُظهر قيام أحد المراكب بعملية صيد غير قانونية على مقربة من الشاطئ، باستخدام شباك السردين، في المنطقة الممتدة بين أنطلياس والدورة، وذلك في إطار تطبيق القوانين الناظمة للصيد البحري وحماية الثروة السمكية اللبنانية، وبناءً على توجيهات وزير الزراعة بالتشدد في مكافحة المخالفات البحرية.
Advertisement

وبعد إجراء الاستقصاءات والتحقيقات اللازمة، تم تحديد هوية المركب المخالف واستدعاء مالكه وتنظيم محضر ضبط رسمي بحقه. وبناءً على المخالفة المثبتة، قررت وزارة الزراعة حجز المركب ومنعه من العمل لمدة أسبوع كامل، اعتباراً من تاريخ 13 حزيران 2025، في خطوة رادعة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الساحلية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياستها الحازمة لحماية البيئة البحرية اللبنانية من الاستنزاف، والحفاظ على استدامة الثروة السمكية، لا سيما في ظل التحديات البيئية والممارسات العشوائية التي تهدد التنوع البيولوجي البحري.

كما دعت الوزارة الصيادين إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مشيرة إلى أن فرق الرقابة البحرية ستواصل جولاتها المكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مرتكبيها.
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة تطلق ورشة وطنية لحماية الثروة السمكية وتنظيم الصيد البحري
lebanon 24
14/06/2025 18:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة: لا تساهل مع فوضى الصيد البحري
lebanon 24
14/06/2025 18:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تضبط مخالفة بيئية في بشمزين
lebanon 24
14/06/2025 18:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التعليم السوري: اتخذنا إجراءات بحق من يجيش طائفيا ضد الطلاب في الجامعات
lebanon 24
14/06/2025 18:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2025-06-14
10:47 | 2025-06-14
10:29 | 2025-06-14
10:07 | 2025-06-14
10:05 | 2025-06-14
10:01 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24