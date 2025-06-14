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لبنان

إستهداف سيارة في بلدة بيت ليف

Lebanon 24
14-06-2025 | 08:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في ساحة بلدة بيت ليف-  قضاء بنت جبيل.
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وأشارت إلى إصابة 3 أشخاص في الغارة.
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