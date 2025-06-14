المهندس أسعد نكد زار رئيس بلدية زحلة مهنئًا

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استقبل رئيس بلدية – معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة لشركة كهرباء ، بحضور المهندسة بسكال تامر، نائب المدير المهندس ، المهندس والسيد كميل .وهنّأ نكد غزالة لنيله ثقة أبناء المدينة، متمنّيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.وتم خلال اللقاء التطرّق إلى سبل التعاون القائم والمستقبلي بين البلدية وشركة ، بما يواكب تطلعات أبناء المدينة ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم.وأكد الطرفان "أهمية التنسيق الدائم والعمل المشترك ووضع الإمكانات والخبرات في خدمة المشاريع الإنمائية التي تستحقها المدينة، لما فيه خير ومصلحة زحلة" .