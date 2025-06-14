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لبنان

المهندس أسعد نكد زار رئيس بلدية زحلة مهنئًا

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:09
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استقبل رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة  المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد، بحضور عضو المجلس البلدي المهندسة بسكال تامر، نائب المدير المهندس ناجي جريصاتي، المهندس نقولا سابا والسيد كميل شدياق.
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وهنّأ نكد غزالة لنيله ثقة أبناء المدينة، متمنّيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وتم خلال اللقاء التطرّق إلى سبل التعاون القائم والمستقبلي بين البلدية وشركة كهرباء زحلة، بما يواكب تطلعات أبناء المدينة ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم. 

وأكد الطرفان "أهمية التنسيق الدائم والعمل المشترك ووضع الإمكانات والخبرات في خدمة المشاريع الإنمائية التي تستحقها المدينة، لما فيه خير ومصلحة زحلة" .
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