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لبنان

النائب جنبلاط عرض مع سفير كولومبيا التطورات والتقى وفودا بلدية واختيارية

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:24
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التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في قصر المختارة اليوم، سفير كولومبيا إدوين أوستوس الفونسو، وجرى التداول في التطورات الحاصلة على مستوى المنطقة ولبنان، إضافة الى العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها، في حضور النائب وائل ابو فاعور. 
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وكان جنبلاط عرض القضايا الإنمائية العامة المتعلقة بحاجات القرى والبلدات، مع عدد من المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة حديثا، والتي حضرت ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، برفقة وفود شعبية واهلية ومشايخ وفاعليات ووجهاء من القرى. 

وفي هذا السياق التقى جنبلاط وفدا كبيرا من قرى منطقة الودايا في الشوف، ضم المجالس الاختيارية واهالٍ في قرى وادي ديردوريت، وادي الدير، وادي بنحليه وبنويتي، وتحدث باسمه كل من، المحامي ريشار موسى، المختار سليم أنطون والمختار السابق طوني مارون. وفدا من بلدة مجد المعوش ضم المجلسين البلدي والاختياري مع اهالٍ من البلدة، وتحدث باسمه نائب رئيس البلدية طوني اديب مرهج باسم رئيس البلدية روميو لحود لوجوده خارج البلاد. وفدا كبيرا من اهالي بلدة شارون مع المجلسين البلدي والاختياري وتحدث باسمه رئيس البلدية رجا الصايغ. وفدا كبيرا من بلدة باتر مع المجلسين البلدي والاختياري والقى باسمه رئيس البلدية مازن خطار كلمة. وفدا مع المجلس البلدي من بلدة الفرض من وادي خالد (عكار)، ووفدا من المجلس البلدي واهالٍ في البرجين والمريحات (اقليم الخروب) تحدث باسمه رئيس البلدية محمد ابو عرم.

كذلك التقى وفدا بلديا واختياريا مع اهالٍ من بلدة بريح الشوف تحدث باسمه رئيس البلدية عيد حسون. وفدا من بلدة بسابا ضم المجلسين البلدي والاختياري وتحدث باسمه رئيس البلدية جمال سالم العاكوم، وفدا من بلدة بشتفين مع المجلسين البلدي والاختياري وتحدث باسمه رئيس البلدية مكرم فياض، وفدا من المجلسين البلدي والاختياري مع مشايخ واهالٍ من بلدة عين قنيا (حاصبيا) وتحدث باسمه رئيس البلدية ماجد جبر حديفة، وفدا اهليا وبلديا واختياريا من بلدة جباع الشوف وتحدث باسمه رئيس البلدية ايهاب حماد، وفدا من بلدة الماري (حاصبيا) ضم اهالٍ مع المجلسين البلدي والاختياري وتحدث باسمه رئيس البلدية سلمان ابو العلا، ووفدا بلديا واختياريا من بلدة بدغان وتحدث باسمه رئيس البلدية رمزي شاهين شيّا. 

كما التقى جنبلاط وفودا شعبية واهلية، لشكره على دعمه لقراها وعائلاتها ولعرض الاحتياجات الخدماتية، ابرزها من بلدة الجاهلية الشوف ضم عائلات البلدة، وتحدث باسمه عضو مجلس الانماء والإعمار المهندس فراس بو ذياب شاكرا دعم المختارة. وفدا من كلية الصحة في الجامعة اللبنانية برئاسة عميد الكلية د. ايلي حدشيتي، في زيارة وديّة للمختارة. وفدا من رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، لمتابعة شؤون الموظفين والمدربين والاجراء في الجامعة اللبنانية ومسألة الطعن المقدم ضد قانون اجراء مباراة محصورة، لدخول المتعاقدين الى ملاك الجامعة اللبنانية، وفدا من مؤسسة العرفان التوحيدية ضم عضو الهيئة الادارية الشيخ يوسف الأشقر ومستشار العلاقات العامة د. رامي عز الدن. وفدا اهليا وبلديا واختياريا من بلدة عين وزين. وفدا من المتعاقدين المدنيين في قوى الامن الداخلي لطلب دعم تثبيتهم اسوة بباقي الأجهزة. وفدا من آل زهر الدين في خلوات فالوغا، ووفدا من عائلة الفتاة سيلا زيدان التي قدّمت للنائب جنبلاط كأس بطولة Genlus map في الحساب الفوري اقيمت في لبنان.  

وتلقى جنبلاط سلسلة من المراجعات حول قضايا خدماتية ومتابعة لقضايا عدة. وشارك في اللقاءات النواب: وائل ابو فاعور، أكرم شهيب، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
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