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لبنان

الحجار عرض الاوضاع مع فهمي

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:42
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، الوزير السابق محمد فهمي، وجرى عرض للأوضاع العامة.
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