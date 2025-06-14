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لبنان

النائب فضل الله: إيران تعرف كيف تحمي شعبها

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:46
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علق النائب حسن فضل الله على مجريات التصدي الإيراني للعدوان الإسرائيلي وقال في بيان: "لأصحاب الذاكرة المثقوبة وتزوير الحقائق، لم تكلف إيران يوما أحدا بالقتال عنها". 
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اضاف: "عندما يعتدى عليها، لا تسمح كرامتها الوطنية وسيادتها أن تتكل على غير قوتها الذاتية، وإرادة شعبها وقرار قيادتها. وهذا ما فعلته على مدى ثماني سنوات في التصدي للحرب الدولية التي فرضت عليها في الثمانينيات. وهو ما كررته عندما ردت على اغتيال الحاج قاسم سليماني، وعلى العدوان على قنصليتها في دمشق، وعلى اغتيال إسماعيل هنية على أرضها".

وتابع: "اليوم تتولى بجدارة عالية الرد على العدوان الإسرائيلي، فهي تعرف كيف تحمي شعبها، وكيف تتغلب على أعدائها وتنتصر. كل الأحرار اليوم معها لأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تقول لا للهيمنة والاحتلال والتبعية، وتقف إلى جانب المظلومين وتدافع عنهم، وتدفع ثمن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة".

وختم فضل الله: "أما محاولة زرع الوهم الإعلامي والسياسي على مدى سنوات طويلة بأن إيران تعتمد على وكلاء وأذرع، فتكذبه الوقائع الميدانية، وهو لم يكن سوى تكرار لحملة التضليل الإسرائيلية بهدف نفي الصفة الوطنية والحقوق المشروعة للشعوب التي تدافع عنها حركات المقاومة".
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