إشكال وإطلاق نار بين عائلتيّ الحاج حسن والطشم

أفادت "الوكالة " أن اشكالا وقع بين عائلتيّ والطشم في مزرعة بيت الطشم - قضاء ، تطوّر الى اطلاق نار من دون تسجيل اصابات.

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وقام الجيش بمداهمات بحثاً عن مطلقي النار.