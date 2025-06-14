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لبنان

إشكال وإطلاق نار بين عائلتيّ الحاج حسن والطشم

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:00
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن اشكالا وقع بين عائلتيّ الحاج حسن والطشم في مزرعة بيت الطشم - قضاء الهرمل، تطوّر الى اطلاق نار من دون تسجيل اصابات.
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وقام الجيش بمداهمات بحثاً عن مطلقي النار.
 
 
 
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