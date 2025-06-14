رئيس بلدية طرابلس أجرى اتصالات لإعادة الكهرباء لمناطق الضمّ والفرز وساحة النور

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باشر رئيس بلدية الدكتور ، بمواكبة من عدد من ، بسلسلة اتصالات مع الجهات السياسية والمعنية للعمل على معالجة أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك إثر ورود شكاوى من الأهالي في منطقة الضم والفرز وساحة كرامي- النور عن انقطاع الكهرباء عن منازلهم.وتم التوصل إلى تفاهم مبدئي يقضي ب"إعادة الكهربائي للمواطنين، ريثما تُسوى المسائل العالقة بين أصحاب المولدات الخاصة والجهات المختصة".وأكدت بلدية طرابلس في بيان، أنها "لن تتوانى عن التحرك ومتابعة أي قضية تمسّ حياة المواطنين اليومية، حرصاً على كرامتهم وحقوقهم"، ودعت الجهات المعنية إلى "التعاون لتفادي تكرار هذه الأزمات".