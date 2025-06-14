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لبنان

رئيس بلدية طرابلس أجرى اتصالات لإعادة الكهرباء لمناطق الضمّ والفرز وساحة النور

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:29
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باشر رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، بمواكبة من عدد من أعضاء المجلس البلدي، بسلسلة اتصالات مع الجهات السياسية والمعنية للعمل على معالجة أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك إثر ورود شكاوى من الأهالي في منطقة الضم والفرز وساحة عبد الحميد كرامي- النور عن انقطاع الكهرباء عن منازلهم.
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وتم التوصل إلى تفاهم مبدئي يقضي ب"إعادة التيار الكهربائي للمواطنين، ريثما تُسوى المسائل العالقة بين أصحاب المولدات الخاصة والجهات المختصة".

وأكدت بلدية طرابلس في بيان، أنها "لن تتوانى عن التحرك ومتابعة أي قضية تمسّ حياة المواطنين اليومية، حرصاً على كرامتهم وحقوقهم"، ودعت الجهات المعنية إلى "التعاون لتفادي تكرار هذه الأزمات".
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