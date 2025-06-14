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لبنان

قوى الأمن أوقفت شاباً... مارس أعمالاً منافية للحشمة مع فتاة أمام الناس!

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:54
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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على أثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شاب وفتاة بممارسة اعمال منافية للحشمة على مرأى من الناس، مما سبب خدشاً للحياء العام.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، الى تحديد هويّتيهما.

وبناءً على إشارة القضاء، تمكنت إحدى دوريات المكتب المذكور من توقيف الشاب، فيما لا تزال الفتاة متوارية عن الأنظار، علماً انه تم مداهمة منزلها ولم يتم العثور عليها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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