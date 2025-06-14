قوى الأمن أوقفت شاباً... مارس أعمالاً منافية للحشمة مع فتاة أمام الناس!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:على أثر انتشار فيديو على حول قيام شاب وفتاة بممارسة اعمال منافية للحشمة على مرأى من الناس، مما سبب خدشاً للحياء العام.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّل الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة ، الى تحديد هويّتيهما.وبناءً على إشارة ، تمكنت إحدى دوريات المكتب المذكور من توقيف الشاب، فيما لا تزال الفتاة متوارية عن الأنظار، علماً انه تم مداهمة منزلها ولم يتم العثور عليها.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.