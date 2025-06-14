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لبنان

بشأن اللبنانيين العالقين في الخارج.. بيانٌ من "الخارجية"

Lebanon 24
14-06-2025 | 12:21
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم السبت، أنها تتابع موضوع اللبنانيين العالقين في الخارج، وذلك إثر التطورات الأمنية الأخيرة التي أدّت إلى عرقلة حركة الطيران من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي، مما تسبب بتأخير عودة العديد من المواطنين اللبنانيين بفعل إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى لبنان.
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وذكرت الوزارة أنها تقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتسريع عودتهم بالوسائل الممكنة وفق معايير السلامة التي يقع حسن تقديرها ضمن اختصاص تلك الجهات.
 
 
كذلك، قالت الوزارة إنها تتابع المعطيات ذات الصلة عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج للوقوف على أوضاع الرعايا المعنيين حيثما تدعو الحاجة.
 
 
 
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