بشأن اللبنانيين العالقين في الخارج.. بيانٌ من "الخارجية"

أعلنت في بيان، اليوم السبت، أنها تتابع موضوع اللبنانيين العالقين في الخارج، وذلك إثر التطورات الأمنية الأخيرة التي أدّت إلى عرقلة من وإلى ، مما تسبب بتأخير عودة العديد من المواطنين اللبنانيين بفعل إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى .

Advertisement

وذكرت الوزارة أنها تقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتسريع عودتهم بالوسائل الممكنة وفق معايير السلامة التي يقع حسن تقديرها ضمن اختصاص تلك الجهات.