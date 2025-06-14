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لبنان

بشأن ناقلة "فيول الكهرباء".. بيانٌ من وزارة الطاقة

Lebanon 24
14-06-2025 | 13:14
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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، اليوم السبت، أن الفيول المحمل عبر الناقلة البحرية "Minerva Antonia" الراسية في المياه الإقليمية اللبنانية، مُطابق للمواصفات وصالح للاستخدام وغير مغشوش.
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وذكرت الوزارة أنَّ الفيول الموجود على متن الناقلة هو من نوعية "B"، وأضافت: "كما أعلنا ببياننا بتاريخ 12-6-2025، أنه بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي جرى إعادة اخذ عينات فيول ممثلة من حمولة Minerva Antonia لإعادة فحصها في مختبر عالمي. وإثر ذلك، تم إرسال هذه العينات الى مختبرات International Cargo Surveyors بتاريخ 9-6-2025 الى مقرها في جينيف. وعليه، صدرت النتيجة وتبلغتها الوزارة بتاريخ 13-6-2025 وأتت إيجابية ومطابقة للنتيجة الصادرة في وقت سابق عن مختبرات Bureau Veritas في دبي".
 
 
وختمت الوزارة: "بناء على ذلك، أعطي إذن تفريغ حمولة الناقة في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان".
 
 
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