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لبنان

بيان جديد من "الميديل إيست".. ماذا أعلنت فيه؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 13:38
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، مساء اليوم السبت، إلغاء رحلاتها من وإلى العراق (بغداد وإربيل والنجف) ليوم الاحد 15 حزيران 2025، وذلك نظراً لاستمرار إغلاق المجال الجويّ العراقي.
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ونشرت الشركة جدولاً بالرحلات التي تم إلغاؤها وهي على النحو التالي:
 
 
 
 
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