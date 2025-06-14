بيان جديد من "الميديل إيست".. ماذا أعلنت فيه؟

أعلنت شركة ، مساء اليوم السبت، إلغاء رحلاتها من وإلى (بغداد وإربيل والنجف) ليوم الاحد 15 حزيران 2025، وذلك نظراً لاستمرار إغلاق المجال الجويّ .

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ونشرت الشركة جدولاً بالرحلات التي تم إلغاؤها وهي على النحو التالي: