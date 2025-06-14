للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن البنزين

قال ممثل موزعي المحروقات في عبر " " إنَّ "مخزون البنزين في البلاد كافٍ ولا أزمة على صعيد المحروقات في ظل التوتر القائم في بين وإسرائيل".

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وذكر أنّ الأمور تسير بشكل طبيعي والشركات تستورد المحروقات كالمُعتاد ولا أزمة تُذكر بعكس ما يتم الترويج له من مخاوف.