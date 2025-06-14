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لبنان

للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن البنزين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2025 | 15:52
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قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا عبر "لبنان24" إنَّ "مخزون البنزين في البلاد كافٍ ولا أزمة على صعيد المحروقات في ظل التوتر القائم في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل".
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وذكر أبو شقرا أنّ الأمور تسير بشكل طبيعي والشركات تستورد المحروقات كالمُعتاد ولا أزمة تُذكر بعكس ما يتم الترويج له من مخاوف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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