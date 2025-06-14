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لبنان

مسبح الجامعة اللبنانية مجاناً بعد سنوات من الإقفال

Lebanon 24
14-06-2025 | 22:28
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كتبت ايفانا الخوري في" نداء الوطن": لم يعد المسبح الأولمبي في الجامعة اللبنانية - الحدث مهمَلاً وساكناً من دون أي نشاط، حيث قررت إدارة الجامعة إعادة الحياة إلى المسبح والاستفادة منه خلال فصل الصيف.
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من هذا المنطلق، أعيدت الحياة لـمسبح الجامعة مجدداً مع إعادة افتتاحه قبل أيام قليلة، في خطوة تعكس بداية حركة إيجابية داخل الجامعة. ورغم استمرار معاناة الأساتذة والطلاب في ظل الأزمة الراهنة، تبقى هذه المبادرة بارقة أمل إلى حين حلّ الأزمات المتراكمة التي طالت كلّ تفاصيل الجامعة ونشاطاتها وأهلها.

وفي المعلومات، فإنّ المسبح قد أعيد فتحه بعد أكثر من خمس سنوات على إغلاقه وبعد جهود كثيرة لإعادة صيانته وتجهيزه تزامناً مع بدء تحسن الطقس وإمكانية الاستفادة من الحرارة المعتدلة.

إذاً، إعادة افتتاح المسبح تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة تنشيط المنشآت الرياضية في الجامعة اللبنانية، خصوصاً في مجمع الحدث، بحسب ما أوضحه الدكتور طارق عساف، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الرياضية. وأشار عساف لـ "نداء الوطن" إلى أن مجمع الحدث يضم أيضاً ملعباً لكرة القدم، في حين يُعدّ المسبح الأولمبي، المصمَّم وفق المعايير الدولية والمفتوح في الهواء الطلق، الوحيد من نوعه في لبنان، وأحد أجمل المسابح في المنطقة.

ومن الناحية العملانية، يشرح عساف أنه تمّ تعيين لجنة تُشرف مباشرة على المسبح، يُشرف على عملها رئيس دائرة النشاط الرياضي في الجامعة. أمّا اللجنة الفنية للأنشطة الرياضية في الجامعة، فتُشرف على الجميع وهي مسؤولة عن إعادة تفعيل الأنشطة الرياضية في الجامعة. وتعمل اللجنة التقنية على متابعة الاحتياجات في المسبح واللوازم والصيانة وتنسيق المواعيد بما يضمن خدمة بجودة عالية.

فرصة مجانية
 يقول عساف إنّ القرار بإعادة تفعيل الرياضة في الجامعة اللبنانية قد اتُخذ، ومسبح الجامعة أساسي في هذا الإطار، وهو فرصة حتى يعود الطلاب والأساتذة والموظفون إلى السباحة مجاناً، ويلفت إلى أنّ المسبح يفتح أبوابه من دون بدل مادي أمام الطلاب المسجلين في الجامعة والأساتذة والموظفين العاملين فيها ضمن آلية لها قوانين صارمة، حيث على الطلاب في كل كلية التنسيق مع المدرب الخاص بهم لتحديد وقت الحضور إلى المسبح برفقته. أمّا بالنسبة للأساتذة والموظفين، فبإمكانهم الحضور بعد الظهر.

يتابع عساف، إن "معايير المسبح أولمبية، يضم غرف تبديل ملابس خاصة بالسيدات وأخرى بالرجال، كما يتواجد فيه عاملا إنقاذ من الإثنين إلى الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة من بعد الظهر، لتكون التجربة آمنة للجميع".


ويكشف عساف أنّ الخطوة التالية بعد المسبح ستتمثل بتفعيل ملعب كرة القدم الدولي وألعاب القوى في الحدث، حتى تبقى الرياضة في صلب اهتمام الجامعة. 

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