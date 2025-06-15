هل ستبدأ عملية "تسليم سلاح المخيمات" غداً؟

كان من المقرر أن تبدأ يوم غدٍ أول عملية فعلية لتسليم السلاح الفلسطيني من المُخيمات في ، لاسيما تلك الموجودة في ، لكن مصادر فلسطينية قالت لـ" " إنَّ هذا الموعد "ليس ثابتاً" حتى الآن رغم كل ما قيل بشأنه.

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وذكرت المصادر أنَّ البحث بمسألة تسليم السلاح الفلسطيني لن تتوقف حالياً، لكن التنفيذ يرتبطُ بما سيتم التوصل إليه على صعيد اللجان - المُشتركة التي تعمل على بحث الملف كاملاً وتحديد النقاط الأساسية فيه.

ولم تستبعد المصادر أن تتأخر عملية التسليم في كافة مخيمات لبنان، علماً أنها بدأت عملياً في بعضها لاسيما ضمن المخيمات الصغيرة والتي لا مسلحين أو مطلوبين فيها، وأضافت: "قد تكون الأيام المقبلة مفصلية لعملية تسليم هادئة لن يجري الإعلان عنها بشكلٍ فضفاض، لكن التنسيق اللبناني - الفلسطيني قائم على أكمل وجه لضمان آلية واضحة أساسها ضمان أمن المخيمات من جهة وعدم وقوعها في براثن تنظيمات متشددة تتغلغل فيها".