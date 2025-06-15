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لبنان
مهرجانات بعلبك الدولية: "إلغاء عروض"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-06-2025
|
01:45
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قال مصدر مواكب للتحضيرات الجارية لـ"مهرجانات
بعلبك الدولية
" إنه من الممكن أن يلغى عدد من العروض إذا ما إستمر الوضع في الأسابيع المقبلة على حاله أمنياً بين
إيران
وإسرائيل ما يعيق حركة الملاحة الجوية.
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وذكر المصدر أنه "من الطبيعي أن يلغى عدد من الحفلات اذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وأبرز هذه الحفلات في
بعلبك
يعتمد على حوالى 200 موسيقي وفنان أجنبي سوف يأتون من الخارج عبر
مطار بيروت
"، وأضاف: "في حال جعلت الأوضاع الأمنية المتردية قدومهم مستحيلاً، عندها ستضطر الإدارة الى إلغاء الحفل الخاص بهم، وهذا ما سوف يحصل على الأرجح".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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