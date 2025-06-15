Advertisement

لبنان

مهرجانات بعلبك الدولية: "إلغاء عروض"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-06-2025 | 01:45
A-
A+

Doc-P-1375968-638855735366869152.jpeg
Doc-P-1375968-638855735366869152.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر مواكب للتحضيرات الجارية لـ"مهرجانات بعلبك الدولية" إنه من الممكن أن يلغى عدد من العروض إذا ما إستمر الوضع في الأسابيع المقبلة على حاله أمنياً بين إيران وإسرائيل ما يعيق حركة الملاحة الجوية. 
Advertisement
 
وذكر المصدر أنه "من الطبيعي أن يلغى عدد من الحفلات اذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وأبرز هذه الحفلات في بعلبك يعتمد على حوالى 200 موسيقي وفنان أجنبي سوف يأتون من الخارج عبر مطار بيروت"، وأضاف: "في حال جعلت الأوضاع الأمنية المتردية قدومهم مستحيلاً، عندها ستضطر الإدارة الى إلغاء الحفل الخاص بهم، وهذا ما سوف يحصل على الأرجح".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مهرجانات بعلبك الدولية: عرض إضافي لأوبرا "كارمن" في 26 تموز
lebanon 24
15/06/2025 14:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى وفدًا من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية... وهذا ما تم عرضه
lebanon 24
15/06/2025 14:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من "لجنة مهرجانات بعلبك" وتعقيب من " لبنان 24"
lebanon 24
15/06/2025 14:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية" تطلق الإثنين الدورة السادسة للمهرجان
lebanon 24
15/06/2025 14:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:37 | 2025-06-15
07:22 | 2025-06-15
07:22 | 2025-06-15
07:21 | 2025-06-15
07:17 | 2025-06-15
06:56 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24