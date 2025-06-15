مهرجانات بعلبك الدولية: "إلغاء عروض"؟

قال مصدر مواكب للتحضيرات الجارية لـ"مهرجانات " إنه من الممكن أن يلغى عدد من العروض إذا ما إستمر الوضع في الأسابيع المقبلة على حاله أمنياً بين وإسرائيل ما يعيق حركة الملاحة الجوية.

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وذكر المصدر أنه "من الطبيعي أن يلغى عدد من الحفلات اذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وأبرز هذه الحفلات في يعتمد على حوالى 200 موسيقي وفنان أجنبي سوف يأتون من الخارج عبر "، وأضاف: "في حال جعلت الأوضاع الأمنية المتردية قدومهم مستحيلاً، عندها ستضطر الإدارة الى إلغاء الحفل الخاص بهم، وهذا ما سوف يحصل على الأرجح".